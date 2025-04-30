الخارجية التركية تدعو إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية على سوريا

دعت وزارة الخارجية التركية مساء الاربعاء إسرائيل الى وقف غاراتها الجوية على سوريا. واوضح المتحدث باسم الخارجية التركية في بيان، بانه "في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة الى سوريا، من واجب المجتمع الدولي أن يساهم في إرساء الامن والاستقرار في سوريا. وتابع "في هذا السياق، على إسرائيل أن تضع حدا لضرباتها الجوية التي تضر بالجهود من أجل وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

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