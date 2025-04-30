مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا: أشعر بقلق بالغ إزاء العنف بدمشق وحمص

عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، عن "قلقه البالغ إزاء العنف في البلاد، لاسيما في ضواحي دمشق وحمص".
وذكرت الأمم المتحدة، في بيان، أن "المبعوث جير بيدرسن يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بسقوط قتلى ومصابين مدنيين، وكذلك بين أفراد الأمن، واحتمال تفاقم الوضع الهش للغاية".
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