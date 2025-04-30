الشرطة الإسرائيلية تعلن توقيف رجل من أم طوبا شرق القدس للاشتباه بمحاولته إشعال حريق جنوب المدينة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، توقيف رجل من أم طوبا شرق القدس، للاشتباه بمحاولته إشعال حريق جنوب المدينة.

وذكرت في بيان، إنها "ألقت القبض على رجل في الخمسينات من عمره من سكان أم طوبا، بعد الاشتباه بمحاولته إشعال حريق في منطقة عشبية جنوب القدس. ضُبطت بحوزته أدوات اشتعال، والتحقيق مستمر".

واوضحت الشرطة أن عناصرها طاردوا المشتبه به بعد محاولته الفرار، واعتقلوه بعد مطاردة قصيرة.

وبحسب بيان الشرطة، جرى نقل المشتبه به إلى التحقيق، وتواصل الشرطة فحص ملابسات الحادث. ولم تُقدّم الشرطة أدلة تؤكد دوافع الحادث أو خلفياته.