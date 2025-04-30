أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "حادث سير وقع بين سيارة مرسيدس وجيب وذلك عند الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا بالقرب من الأولي".
وقد أدى الحادث إلى وقوع جريح أصيب بجروح طفيفة جرى إسعافه ميدانياً عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد.
كما أدى الحادث إلى وقوع أضرار مادية في كلا السيارتين.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": جريح وأضرار مادية في حادث سير بين سيارتين في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.