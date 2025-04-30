"النشرة": جريح وأضرار مادية في حادث سير بين سيارتين في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "حادث سير وقع بين سيارة مرسيدس وجيب وذلك عند الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا بالقرب من الأولي".

وقد أدى الحادث إلى وقوع جريح أصيب بجروح طفيفة جرى إسعافه ميدانياً عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد.

كما أدى الحادث إلى وقوع أضرار مادية في كلا السيارتين.