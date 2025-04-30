البزري يستقبل رئيس مرفأ صيدا والرئيس الجديد لشعبة المعلومات في صيدا

إستقبل النائب عبد الرحمن البزري الرئيس الجديد لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في الجنوب، المقدم عبد النبي زبيب، يرافقه رئيس مكتب معلومات صيدا الرائد طارق يونس، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمه مهامه الجديدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية والظروف العامة في المدينة ومحيطها، حيث تم التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي.

كما إلتقى النائب البزري رئيس مجلس إدارة مصلحة إستثمار مرفأ صيدا بالتكليف المهندس عماد الحاج شحادة حيث جرى البحث في عدد من القضايا المتعلقة بعمل المرفأ ودوره في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة، إضافة إلى سبل تطوير الخدمات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية.

وتمّ التطرق إلى الأشغال والأعمال التحسينية التي من المُقرر أن تنطلق قريباً في المرفأ، بهدف تسهيل آلية العمل وتعزيز فعالية الخدمات المقدّمة.