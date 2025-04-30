رئيس بلدية صيدا أعلن عزوفه وفريقه عن الترشح للانتخابات البلدية المقبلة

أعلن رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، عن "عزوفه وفريق عمله عن الترشح للانتخابات البلدية القادمة، وذلك في بيان رسمي صدر عنه اليوم، عازياً القرار إلى التحولات في المشهد الانتخابي وتحوله إلى ساحة تجاذبات وحسابات تباعد لا تقارب، ما حال دون استثمار التجربة البلدية التي خاضها منذ تسلمه رئاسة البلدية قبل نحو عام ونصف".

ولفت بديع، الى أن "أهلنا الأعزاء في مدينة صيدا، بعد مرور قرابة عام ونصف على تسلمنا مسؤولية رئاسة بلدية صيدا، خضنا خلالها تجربة خدماتية وتنموية نوعية، تصدّينا فيها للمشكلات المزمنة والتحديات الطارئة بإمكانيات محدودة، ونجحنا في تأمين الحد الأدنى المطلوب رغم الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي عصفت بلبنان عامة وصيدا خاصة."

وأشار الى أننا "سعينا جاهدين إلى النأي بالبلدية عن التجاذبات السياسية، وجعلناها مساحة جامعة للعمل التنموي، وأرسينا نهجًا جديدًا من العمل البلدي التشاركي بالشراكة مع المجتمع المدني والمتطوعين، معتمدين على فريق متجانس من أبناء المدينة، قائم على الجدية، الشفافية، الاختصاص، والحوكمة الرشيدة."

وقال "إلا أن تحول الاستحقاق البلدي إلى ساحة تجاذب وحسابات تتجه نحو التفرقة لا التوافق، دفعنا إلى اتخاذ قرار العزوف عن الترشح، والعودة إلى التفرغ الكامل لمهنتي التي أحب، ومتابعة الخدمة من خلالها."