هل تتجه تل أبيب لاعتبار الحرائق "إعلان حرب"؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، اعتقال رجل بزعم محاولته إشعال حقل مفتوح جنوب القدس. وأبلغ مواطن إسرائيلي عن المشتبه به، وهو رجل في الخمسينيات من عمره من حي أم طوبا في القدس الشرقية، وألقي القبض عليه بعد مطاردة قصيرة.

عُثر بحوزته على ولاعة وقطعة قطن ومواد حارقة إضافية. وأُلقي القبض على المشتبه به، وهو في الخمسينيات من عمره، للاستجواب، وفقًا للشرطة.

وفي وقت سابق من اليوم، حاولت حماس وجماعات أخرى التحريض على هجمات حرق متعمد على المجتمعات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية من خلال منشورات على الإنترنت، وفقاً لما نشرته جيروزاليم بوست الأربعاء.

يوسي داغان ، رئيس مجلس يشع في الضفة الغربية، يناشد وزير الدفاع وقيادة جيش الدفاع الإسرائيلي فرض إغلاق وقائي فوري على جميع القرى الفلسطينية في الضفة الغربية. ويأتي هذا ردًا مباشرًا على الحملة الإلكترونية التي تشنها حماس لحرق المزارع والبساتين المجاورة للتجمعات السكانية الإسرائيلية.

إن التهديد بحرق المزارع ليس مجرد كلام، بل هو منحدر زلق قد يُلحق ضررًا مباشرًا بالمزارع والمستوطنات في الضفة الغربية والمدن القريبة من الخط الأخضر... كل دقيقة تمتنع فيها الدولة عن التحرك تُقرّبنا من الكارثة. لا جدوى من انتظار تنفيذ التهديدات الفظيعة من السلطة الفلسطينية وعملائها. لقد حان الوقت لفرض إغلاق وقائي وقوي ورادع - قبل فوات الأوان.

ماذا قال دان إيلوز؟

وبعد وقت قصير من تصريح داغان، طلب عضو الكنيست عن حزب الليكود دان إيلوز من الحكومة فرض إغلاق في الضفة الغربية أيضًا. هذه الدعوات لإشعال الحرائق على الشبكات العربية هي إعلان حرب - وليست احتجاجًا ولا مظاهرة - بل إرهاب. يريدون رؤية غاباتنا تحترق، ومجتمعاتنا تُدمر، وبلدنا ينهار. كل لحظة ضبط نفس تُعرّض حياة المدنيين للخطر. أطالب الحكومة بفرض إغلاق فوري على يهودا والسامرة والرد بقبضة من حديد. لا تنتظروا الهجوم - امنعوه. لقد تعلمنا الدرس من التاريخ القديم والحديث.