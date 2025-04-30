شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: العامل المصرى حجر الأساس فى مسيرة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن عيد العمال هذا العام يأتي في ظل تقلبات غير مسبوقة واضطرابات سياسية واقتصادية تلقي بظلالها على العالم أجمع، إلا أن ما يميز هذا العام هو الإصرار المصري الأصيل على مواجهة التحديات، والتمسك بالأمل والعمل من أجل بناء مستقبل أفضل.

وقالت عطوة، في كلمتها بمناسبة عيد العمال، إن الدولة المصرية، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، لم تتوانَ عن بذل الجهد لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وعلى رأسهم الطبقة العاملة، التي كانت ولا تزال حجر الأساس في مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية.

وأشادت بالموافقة النهائية من مجلس النواب على قانون العمل الجديد، واصفة إياه بأنه خطوة تاريخية نحو ترسيخ بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، وتكريس علاقات عمل عادلة تحمي كرامة العامل، وتحقق التوازن بين أطراف المنظومة الإنتاجية.

ووجهت عطوة رسالة تقدير لعمال مصر، قالت فيها: "أنتم الأبطال الحقيقيون، أنتم اليد التي تبني وتنتج وتصنع، أنتم الضمير الحي للوطن. نحتفل بكم في يومكم لا بالكلمات، بل بالإنجازات التي تحققت بجهودكم، وبالآمال التي نعقدها عليكم في مستقبلٍ أفضل. أنتم شركاء في كل تقدم تحرزه مصر، وكل لبنة توضع في صرح الجمهورية الجديدة. نُقدّر تعبكم ونثمّن عطاءكم، وسنظل دائمًا صوتكم تحت قبة البرلمان، نعمل من أجلكم ومن أجل مستقبل أبنائكم".

كما وجهت التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنه يضع قضايا العمال في مقدمة أولوياته، ويؤمن بأن العامل المصري هو عماد النهضة وقلب الاقتصاد. وأضافت: "ما نشهده اليوم من تطور في البنية التشريعية، ومن دعم مباشر لحقوق العمال، هو انعكاس حقيقي لقيادة سياسية مؤمنة بأن التنمية لا تُبنى إلا على أكتاف من يعملون".

وخاطبت عطوة أصحاب الأعمال والمستثمرين بقولها: "أنتم شركاء التنمية، وأدواركم محورية في خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار، لكن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا في بيئة تسودها العدالة والاحترام. العامل الذي ينال حقوقه كاملة هو الأكثر إخلاصًا وإنتاجًا، فلنبنِ معًا علاقة شراكة تقوم على التفاهم والتقدير، لا على الاستغلال أو التمييز".

واختتمت النائبة مايسة عطوة كلمتها قائلة: "في عيد العمال، نرفع القبعة لكل يدٍ تعمل، لكل فكرٍ يُبدع، لكل قلبٍ ينبض بحب هذا الوطن. كل عام وعمال مصر بألف خير، وكل عام ومصر قوية بأبنائها المخلصين".