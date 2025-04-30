شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تكرم فضيلة الدكتور سالم عبد الجليل وتسلمه شهادة تقدير والان مع تفاصيل الخبر

سلم خالد البلشي نقيب الصحفيين شهادة تقدير لفضيلة الدكتور سالم عبد الجليل لدعم لمجهوداته المستمرة مع لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين.

اوقد ستضافة اللجنة فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق لشرح مناسك الحج للزملاء وللرد على كافة التساؤلات والاستفسارات والتعرف على تفاصيل الرحلة كاملة ذهاب وإيابا.

وأكد دكتور سالم عبد الجليل أنه سيرسل برنامج عن مناسك الحج خاص لجروب بعثة الحج.

وأعرب خالد البلشي نقيب الصحفيين عن سعادته ببعثة الحج هذا العام حيث شهدت تسهيلات كبيرة للحجاج ، وأضاف أن هذا العام شهد 80 رحلة عمرة مشمولة بالدعم ، بخلاف بعثة الحج .

وبدوره كشف حسين الزناتى عن الدور الذى قامت به النقابة متمثلة في لجنة الحج والعمرة من تسهيلات وتيسيرات لخدمة الزملاء أصحاب البعثة المسافرة للحج . وتم تثبيت سعر الحج هذا العام مثل عام الماضي بالضبط 183 ألف جنيه بالإضافة لسعر التأشيرة 45 ألف جنية .

وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة أنه يأمل في رحلة حج موفقة ومقبولة، وسيتم متابعة البعثة طول فترة الحج لحل أى مشكلات قد تحدث، وأكد في العام الماضى لم نشهد شكوة واحدة.



وكشفت لجنة الحج بالنقابة عن إجراءات السفر تفصيليا كالآتى:

السفر يوم الثلاثاء ٢٧ مايو الساعة ١ صباحا, صالة ٣ الخطوط الجوية السعودية رقم الرحلة ٣٠٨ التجمع في الصالة السفر مباشرة الحقائب ٢ الوزن ٢٧ كيلو بالإضافة إلى شنطة اليد، الوصول لجده وبعدها التوجه لمكة، البرنامج اسمه اقتصادى تحسين.































































































