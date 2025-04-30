إسبانيا والبرتغال تشهدان انقطاعات واسعة بالتيار الكهربائي

القاهرة - كتب محمد نسيم - تشهد إسبانيا والبرتغال، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، انقطاعات غير مسبوقة في التيار الكهربائي، في وقت قد تستغرق إعادة التيار إلى 10 ساعات في إسبانيا، وفق مصدر رسمي.

وفي إسبانيا ذكرت "ريد إلكتريكا" المشغلة لشبكة الكهرباء في بيان أن إعادة التيار قد يستغرق بين 6 و10 ساعات، مبينة أن البلاد تشهد انقطاعا "غير مسبوق" في التيار.

وذكرت "بي بي سي" أن العاصمة الإسبانية مدريد تشهد ازدحاما مروريا بسبب تعطل إشارات المرور، نتيجة انقطاع الكهرباء، وسط انقطاعات مطار باراخاس في مدريد.

فيما أعلنت شركة السكك الحديدية الإسبانية "رينفي" توقف خدمات القطارات وقت الظهيرة بسبب "انقطاع في شبكة الكهرباء الوطنية" في البلاد.

كما علقت السلطات الإسبانية بطولة مدريد المفتوحة للتنس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفق "بي بي سي".

ووفقا لصحيفة بوليتيكو، نقلا عن مسؤول عن تذكر اسمه أن السلطات شكلت لجنة لإدارة أزمة انقطاع الكهرباء، دون التأكد من سبب الانقطاع، وسط دراسة كافة الاحتمالات بما فيها الهجمات الإلكترونية.

فيما ذكرت صحيفة إندبندنت أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز توجه نحو مقر شركة "ريد إلكتريكا" لتقييم الوضع.

على صعيد الأزمة نفسها في البرتغال، ذكرت شركة الكهرباء البرتغالية "إي-ريديس" في بيان إن انقطاع التيار الكهربائي قد يكون ناجما عن "مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية"، وفق صحيفة بوليتيكو.

وذكر البيان أن عدم استقرار الجهد الكهربائي ربما يكون سبب الانقطاع أيضا.

المصدر : وكالات