أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن

تستعد الحكومة الأوكرانية لتوقيع اتفاقية إستراتيجية مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع في واشنطن، تتعلق بتطوير واستغلال الموارد المعدنية النادرة في أوكرانيا، وفق ما أفاد به مسؤولان أوكرانيان مطلعان على المفاوضات، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالتصريح علنًا.

وقالت المصادر إن وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، تتواجد حاليًا في العاصمة الأمريكية لاستكمال التفاصيل الفنية للاتفاقية التي تعتبرها كييف بالغة الأهمية لتعزيز الدعم الأمريكي المستقبلي، خصوصًا في مجال المساعدات العسكرية.

توقف سابق

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التفاوض المكثف، شهدت خلاله العملية السياسية توقفًا مؤقتًا إثر لقاء متوتر جمع الرئيسين الأمريكي والأوكراني في فبراير الماضي. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الأوكراني على مسودة الاتفاق قبل مراسم التوقيع الرسمي، يلي ذلك مصادقة البرلمان الأوكراني لدخوله حيز التنفيذ.

وتشمل الاتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك لإدارة عمليات استخراج وتصنيع المعادن، وعلى رأسها التيتانيوم والليثيوم واليورانيوم، إلى جانب الجرافيت والمنغنيز، والتي تعد عناصر أساسية في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، لا سيما بطاريات السيارات الكهربائية والمعدات الطبية.

المصالح الأمريكية

ويؤكد مسؤولون أوكرانيون أن الوثيقة المحدثة عالجت تحفظات سابقة حول انحياز مسودة الاتفاق الأولى للمصالح الأمريكية. وأفاد مصدر في قطاع الصناعة أن الصيغة النهائية أصبحت أكثر تفصيلًا، وتضمنت التزامات واضحة من الجانبين بشأن آليات الاستثمار والتوزيع.

من جهته، عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي شجّع على توقيع الاتفاقية، عن رغبته في تأمين سلاسل توريد أمريكية لعناصر نادرة من أوكرانيا كجزء من شروط استمرار الدعم العسكري لكييف. ويُعد هذا الاتفاق أحد الملفات التي تراهن عليها إدارة ترمب، في حال عودته إلى السلطة مطلع العام المقبل.

تصاعد ميداني

وفي موازاة ذلك، شهدت الساحة الأوكرانية تصعيدًا جديدًا، إذ أعلنت السلطات المحلية في مدينة خاركيف عن إصابة 45 مدنيًا في هجوم بطائرة مسيرة روسية فجر الأربعاء. وتزامن ذلك مع تقارير للأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الضحايا المدنيين منذ بداية العام الجاري، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي موسكو، جدد الكرملين موقفه بأن أي تقدم نحو وقف إطلاق النار يتطلب معالجة عدد من القضايا الجوهرية.

تصعيد عسكري

وفي تطور ميداني لافت، أعلنت هيئة الأمن الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على مصنع روسي في منطقة فلاديمير شرق موسكو، يُعتقد أنه يسهم في تصنيع مكونات بحرية وعسكرية. وأسفر الهجوم عن سلسلة انفجارات وحريق، بحسب مصدر أمني تحدث لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته. ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم من مصدر مستقل.