ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وأضاف ترامب أن الإنصاف في التعاملات التجارية مع الصين يشمل الملكية الفكرية.

وقال” نريد من الصين أن تتعامل معنا بعدالة”.

وتابع: “سنرى نتائج رائعة لما فعلناه وما سننجز قريبا”.

يأتي ذلك بعدما انكمش الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام، حيث سارعت الشركات في أكبر اقتصاد في العالم إلى استيراد السلع تحسبًا للحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب.

هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي جاء أسوأ من توقعات الاقتصاديين الأخيرة، مقارنة بنمو قدره 2.4% تم تسجيله في الربع الرابع من العام السابق. ويُعد هذا أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي منذ عام 2022.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تسابق الشركات الأمريكية على شراء السلع من الخارج قبيل فرض الرسوم الجمركية الواسعة، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الثلاثاء أن العجز التجاري في السلع بلغ مستوى قياسيًا في مارس، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”.

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