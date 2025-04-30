شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 288 مدنيا على الأقل في الهجوم الأوكراني على "كورسك" والان نبدء بالتفاصيل

قتال متواصل

الدمام - شريف احمد - قُتل 288 مدنيا على الأقلّ وأصيب المئات في منطقة كورسك الروسية منذ شنّ الجيش الأوكراني هجوما عليها في أغسطس 2024، بحسب ما أعلنت السلطات الإقليمية الأربعاء.وكانت القوّات الأوكرانية قد شنّت هجوما مباغتا على هذه المنطقة الروسية الحدودية واحتلت نحو 1400 كيلومتر مربّع، ردّا على اجتياح روسيا لأوكرانيا في 2022 وسيطرتها على حوالى 20 % من أراضي البلد.وبعد أشهر من القتال، أعلنت روسيا نهاية الأسبوع الماضي استعادة كورسك بالكامل، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكّد أن قوّاته ما زالت تواصل القتال هناك.وقال حاكم كورسك ألكسندر خينستيين الأربعاء عبر تلغرام "منذ أغسطس، تعرّض 791 شخصا لإصابات جسدية في منطقة كورسك، من بينهم 288 توفوا و430 أدخلوا المستشفى".وأضاف أن "هذه الأرقام المروّعة ليست للأسف شاملة، إذ لم يتمّ بعد انتشال كلّ جثث القتلى من المناطق الحدودية".