لائحة القرار الحرّ: قرنة الحمرا ليست فــي منافسة بين لائحتين بل هي فـي خضّم معركة بين نهجين

اشار بيان صادر عن "لائحة القرار الحرّ" في قرنة الحمرا، الى انه عطفاً على البيان التأسيسي الذي تؤكد فيه لائحة القرار الحرّ مرجعية الدستور والامتثال للقانون، والثروة الاخلاقية لا أي ثروة أخرى، تناشد اللائحة المرشحين والناخبين أن يكون الاستحقاق البلدي فرصة للتعبير الحر، تعبير كل فرد من أهالينا الكرام عن قراره السيّد المنزّه عن وسائل الترهيب ووسائط الترغيب.
وذكر البيان بان قرنة الحمرا ليست فــي منافسة بين لائحتين، بل هي فـي خضّم معركة بين نهجين، ومنازلة بين مدرستين.
صوتكم أمام الستارة، بلِّغوا عن كل مخالفة، ضميركم وراء الستارة، اقترعوا بحرية.
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