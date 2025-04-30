العبسي التقى حيدر: للمحافظة على حقوق العمال ورفع مستواهم المعيشي

اكد بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي "ضرورة اعادة الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية على اعتبارها مفتاح الثقة بين الدولة والمواطن"، ورأى انه "آن الاوان لاعادة اللحمة الكاملة بين اللبنانيين"، وذلك خلال استقباله زوارا في المقر البطريركي في الربوة وآخرهم وزير العمل الدكتور محمد حيدر بعدما كان قد التقى اليوم كلا من وزيري الداخلية والبلديات احمد الحجار والدفاع ميشال منسى .
واشار العبسي الى "ضرورة الاستفادة من الاجواء الايجابية التي تعم البلاد من خلال تغليب الحكمة وعدم الانجرار وراء المخططات المشبوهة التي بدأت تنذر بعواقب وخيمة ليس فقط على لبنان ،بل على المنطقة باسرها".
وعايد العبسي عمال لبنان في عيدهم، ودعا إلى "المحافظة على حقوقهم وضرورة رفع مستواهم المعيشي ورفدهم بالخدمات الصحية والاقتصادية الضرورية لاستمراريتهم".
واوضح حيدر بعد اللقاء: "زيارتي لصاحب الغبطة لتهنئته بالسلامة وبالأعياد ولوضعه بصورة العمل الحكومي ووزارة العمل والخطوات التي تقوم بها بالنسبة لتحسين وضع المواطنين بشكل عام، كما لنبارك للعمال عيدهم من خلال غبطته". اضاف:"كما اطلعنا غبطته على وضع الضمان الاجتماعي والخطوات التي نقوم بها لتحسين التقديمات الاجتماعية والتغطية الطبية،
كما كانت جولة نقاش عام حول أوضاع البلد وتمنينا له عودة سليمة الى سورياةط على آن نلتقي قريبا".
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