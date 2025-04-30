31 طلب ترشيح للانتخابات البلدية و20 مرشحا لمقعد مختار وعضو اختياري في قضاء النبطية لليوم

سجل اليوم في دوائر سراي النبطية الحكومية تقديم 31 طلب ترشيح للانتخابات للمجالس البلدية، و20 مرشحا لمقعد مختار وعضو اختياري في قضاء النبطية.

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