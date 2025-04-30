وزير الصحة عرض مع نقيب الصيادلة شؤون القطاع واستقبل رائف رضا

استقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم على رأس وفد من النقابة. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تعمل على متابعة الشؤون المشتركة من ضمن الالتزام الكامل بالقوانين ولا سيما قانون مزاولة مهنة الصيدلة (مرتجعات الادوية منتهية الصلاحية من قبل الشركات، منع الدعاية على وسائل التواصل) والقرارات القضائية الصادرة في هذا المجال. وتم التشديد على المحافظة على سلامة الدواء وحصول المريض على الدواء المدعوم من دون تعرضه للتهريب او المتاجرة به.

ونوه النقيب سلوم اثر اللقاء، "بما لقيه لدى الوزير ناصر الدين من اهتمام جدي في إصدار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر سيسهم في شكل فعال في وضع الضوابط المطلوبة وتأمين الدواء الجيد للمريض". وطالب سلوم "بالعمل على تحسين واقع الصيادلة لتحصينهم في وجه الظروف الصعبة".

كذلك استقبل الوزير ناصر الدين رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" الأمين العام للرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية البروفسور رائف رضا وعرض معه شؤونا عامة.