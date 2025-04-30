بوشكيان: استحقاق الانتخابات البلدية يعني كل مواطنة و مواطن وينعكس ايجاباً على انماء المدن والبلدات

أعلن المكتب الإعلامي للنائب جورج بوشكيان، في بيان حول الانتخابات البلدية، أنه "بعد ايام تبدأ المرحلة الاولى لانتخاب المجالس البلدية و الإختيارية، وهذا إستحقاق يعني كل مواطنة و مواطن، وينعكس ايجاباً على انماء المدن والبلدات والقرى".

ولفت بوشكيان، الى أنني "من موقعي كنائب و مواطن، أُقدِّرُ عاليا اصرار العهد على انجاز هذا الاستحقاق الذي يحمل معه علامات إستعادة الثقة بقدرات اللبنانيين على إدارة شؤون بلداتهم والإسهام بعمليات الانماء و ادارة السلام والازدهار".

وذكر أن "الشكر موصول لوزير الداخلية العميد احمد الحجار على رعايته وتنظيمه لهذا الاستحقاق الذي يشجع على ممارسة الديموقراطية و يشجع الشباب خصوصا ،على الإنخراط بعملية النهوض بالبلدات والقرى ويقوّي لديهم الشعور بالانتماء والالتزام والخدمة العامة".

ونوّه بـ"شكل خاص بموقف نبيه بري، الذي دعا إلى الحفاظ على روحية العيش التفاعلي بين المواطنين و احترام تمثيل المكونات الأهلية للمدن و البلدات".

وقال "هذا نهج وطنيّ، له تقديره و إعتباره لدى كل اللبنانيين. و نحن إذْ ندين استمرار الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، نتطلع إلى الاسراع لوقف الحرب و إحلال السلام و دعم العهد، بما يؤمّن الثقة بالدولة الحامية والراعية، لنعيد بناء مستقبل يليق بالوطن".