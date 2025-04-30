إعلان لائحة "التنمية والوفاء" لعضوية مجلس بلدية حارة حريك

أعلنت قيادتا حزب الله وحركة أمل في منطقة بيروت عن لائحة "التنمية والوفاء" لعضوية مجلس بلدية حارة حريك، وذلك بلقاء أقيم في قاعة الجنان في ثانوية البتول (ع) في بئر حسن، بحضور عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين أمين شري وعلي عمار، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور فادي علامة، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، رؤساء وأعضاء مجالس بلدية واختيارية، ممثلي العمل البلدي في حزب الله وحركة أمل، عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، والمرشحين في لائحة "التنمية والوفاء"، وجمع من الأهالي.

افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى رئيس بلدية حارة حريك زياد واكد كلمة قال فيها نجتمع اليوم لإطلاق لائحة الوفاق والتنمية والتي سنتعاون فيها مستقبلاً لما فيه خير بلدتنا الحبيبة حارة حريك، مشيراً إلى أننا تعاونا جميعاً لسنوات مسلمين ومسيحيين من مختلف الأحزاب، وخلعنا انتماءاتنا الحزبية عند باب البلدية، فلم نميز على أساس حزبي أو عائلي أو طائفي، بل كانت المحبة أولاً والقانون ثانياً دليلنا ومرجعنا.

وأضاف واكد في كلمته على العديد من الانجازات والمشاريع التي نفذتها البلدية خلال الأعوام التسع الماضية، متوجهاً بالشكر لكل من سيغادر البلدية وعلى رأسهم نائب الرئيس المهندس أحمد حاطوم. وأكد أننا في المستقبل سنتعاون مع جميع الأحزاب وعلى رأسها الثنائي الوطني والتيار الوطني الحر لما فيه خير بلدتنا وأبنائها وقاطنيها، وعلى رأس أولوياتنا أن ترجع الضاحية أجمل مما كانت، فنحن كطائر الفينيق نخرج من قلب النار، ونحن قوم لا نموت على أمل القيامة، فعلى أمل أن نتلاقى مجدداً لنحتفل بإعادة إعمار حارة حريك، وبانتصارات قادمة، فمعاً سنبني وسننتصر.

بدوره، المرشح لمنصب نائب رئيس بلدية حارة حريك صادق علي سليم ألقى كلمك أكد فيها أننا سنكمل ما تم انجازه وسنعمل على تطويره، وسنفتح صفحة جديدة على أساس الثقة المتبادلة، والتجربة المتراكمة، لأن بلدنا يستحق الأفضل.

وتوجّه سليم بالشكر لكل الجهات الداعمة للائحة "التنمية والوفاء" من الأخوة في حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر الذي وقف معنا، ومن الطبيعي أن هذا الدعم مهم جداً، وهو يؤكد أن الناس ما زال لديها أمل وإرادة لتصنع التغيير الإيجابي.

وشدد سليم على أننا نعرف تماماً ما معنى الثقة التي سيمنحنا إيّاها الناس، ونعرف أن الصوت الانتخابي هو مسؤولية أمام أهلنا وأمام الله سبحانه وتعالى، ونحن نعد كل شخص في بلدتنا حارة حريك، أن نكون على قدر هذه المسؤولية، وأن نكون صوتهم داخل المجلس البلدي.

وفي الختام، جرى الإعلان عن أسماء المرشحين في لائحة "التنمية والوفاء" والتقاط الصور التذكارية.