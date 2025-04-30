الجيش الإسرائيلي: إجلاء 3 من الدروز من سوريا لتلقي العلاج

أفاد الجيش الإسرائيلي، إنه "تم إجلاء ثلاثة من الدروز من سوريا لتلقي العلاج في إسرائيل".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، أن "الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة تحذيرية ضد جماعة "متطرفة" كانت تعد لمهاجمة دروز في سوريا، وفاء بتعهدها بحماية الدروز مع انتشار العنف في مناطق هذه الأقلية قرب دمشق".