الخارجية الأميركية فرضت عقوبات جديدة على إيران قبل المحادثات النووية المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها "فرضت عقوبات على سبع كيانات مقرها الإمارات وتركيا وإيران، اتهمتها بالاتجار في المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية، كما شملت العقوبات سفينتين".
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان منفصل إن "الإجراء استهدف أربعة بائعين ومشتريا واحدا لبتروكيماويات إيرانية بمئات الملايين من الدولارات".
وقال روبيو "ترامب ملتزم بخفض صادرات إيران غير المشروعة من النفط والبتروكيماويات، بما في ذلك الصادرات إلى الصين، إلى الصفر في إطار حملة أقصى الضغوط".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب التعليق.
يأتي هذا الإجراء بعدما استأنفت الولايات المتحدة محادثاتها مع إيران بشأن برنامجها النووي. وسيجتمع المفاوضون الأميركيون والإيرانيون مجددا في روما يوم السبت المقبل.
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