العثورعلى جثة شاب مصابة بطلق ناري في الرأس داخل شقة غير صالحة للسكن في تلة الزفير- تلعباس الغربي في عكار

تم العثور على جثة شاب عشريني مجهولة الهوية، مصابة بطلق ناري في الرأس والى جانبها مسدس، داخل شقة غير صالحة للسكن، في قرية تلة الزفير- تلعباس الغربي في عكار. وحضرت الاجهزة الامنية لمعرفة ملابسات الجريمة ولمعرفة هوية المغدور.

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