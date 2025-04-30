ترامب: الصين تمر حاليا بوضع بائس وأنا أريدها أن تكون بوضع جيد وتعاملنا بإنصاف

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى أنني "آمل أن تفهم المحكمة العليا تماما ما يجري بشأن ملف الهجرة وبعض القضاة لا يريدوننا أن نقوم بالمطلوب".
ولفت ترامب، الى أن "الصين تمر حاليا بوضع بائس ولا أريد ذلك أن يحدث لها، وأنا أريد أن تكون الصين في وضع جيد لكن أريدهم أيضا أن يعاملونا بإنصاف".
وذكر أن "الصين تتعرض لضربة موجعة بسبب الرسوم الجمركية وآمل أن نتوصل في مرحلة ما إلى اتفاق معها"، مضيفاً "في أسابيع قليلة جعلنا حدودنا الأكثر أمانا في تاريخ أميركا".
وتابع ترامب "أكملنا للتو ما يعتبره كثيرون أنجح أول 100 يوم لأي إدارة في التاريخ الأمريكي ونحن فقط في البداية"، مضيفاً "نجري محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية ومصانعهم تغلق في جميع أنحاء بلادهم لأننا لا نقبل منتجاتهم".
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