مصدر أمني لفرانس برس: الجيش اللبناني فكّك أكثر من 90 بالمئة من بنية حزب الله في المنطقة الحدودية

أفاد مصدر أمني وكالة "فرانس برس" بأن الجيش اللبناني فكّك ما يفوق 90 في المئة من البنى العسكرية العائدة لحزب الله في منطقة جنوب نهر الليطاني منذ سريان وقف إطلاق النار.

واوضح المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، "أنجزنا تفكيك ما يفوق 90 في المئة من البنية في منطقة جنوب الليطاني. من المحتمل وجود مواقع قد لا نعلم بوجودها، لكن في حال اكتشفناها، سنقوم بالاجراءات اللازمة حيالها"، مضيفا "حزب الله انسحب وقال افعلوا ما تريدون، لم تعد ثمة تركيبة عسكرية للحزب في جنوب الليطاني".