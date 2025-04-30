وقف حركة القطارات في اسرائيل بين القدس ومطار اللد والحرائق تتوسع وتصل إلى سكة الحديد ونتانياهو يصل الى مركز عمليات اخماد الحرائق

أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو توجه إلى مركز قيادة عمليات إخماد الحرائق، لمتابعة التطورات.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي أجرى تقييمًا للوضع بشأن تعزيز المساعدات الدولية، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وأوضح أن وزارة الخارجية تقود جهود تنسيق الدعم، وقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوصول ثلاث طائرات من طراز "كنداير" إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن، قادمة من إيطاليا وكرواتيا، للمساهمة في جهود إخماد الحرائق.

وفي السياق، أعلنت فرق الإطفاء في منطقة القدس عن إغلاق حركة القطارات بين القدس ومطار بن غوريون، بعد وصول النيران إلى مسار السكة الحديدية وخطوط الكهرباء قرب مفرق "عنافاه" على شارع رقم 1.

وأوضحت أن طواقم الإطفاء تواصل العمل لمنع انتشار الحرائق ولحماية البنى التحتية الحيوية للنقل والطاقة، فيما طُلب من المسافرين متابعة تعليمات الطوارئ والتحديثات الصادرة عن شركة قطارات إسرائيل.