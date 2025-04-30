"النشرة": التحالف البلدي الهجين بين "القوات" وسكاف يتفكّك في زحلة

علمت "النشرة" ان حزب "القوات" الذي كان بنى تحالفاً هجيناً في مدينة زحلة مع رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف لخوض الانتخابات البلدية في لائحة موحّدة، يتفكّك نتيجة محاولة "القوات" وضع فيتوات على مرشحي سكاف.

وتقول مصادر زحلية لـ"النشرة" ان سكاف التي كانت تخلّت عن تحالفاتها التقليدية في المدينة، سعت لتأسيس تحالف بلدي مع "القوات"، خططت للاستفادة منه في الانتخابات النيابية. لكن حساباتها تختلف عن حسابات القواتيين الذين رغبوا بتوظيف اصوات مؤيدي "الكتلة الشعبية" لترجيح الكفة لصالحهم في الانتخابات البلدية فقط. ومن هنا، فإن المصادر تتحدث عن محاولة حزب "القوات" فرض مجلس بلدي بحسابات حزبية لا غير، من دون التجاوب مع سكاف.

وفي هذه الحالة، فإن "الكتلة الشعبية" ستجد نفسها وحيدة في ملعب الانتخابات البلدية في زحلة، بعدما خسرت حلفاءها، وتحديداً التيار "الوطني الحر" والنائب السابق سيزار معلوف، الذين كانوا عرضوا عليها تأليف لائحة مع العائلات، لكنها تنصلّت من طرحهم، لتؤسس تحالفاً هجيناً مع "القوات" تدفع ثمنه غالياً حالياً.

وتجزم المصادر ذاتها، ان سكاف ستكون امام خيارين حالياً: اما الالتزام بما يريده حزب "القوات" في اللائحة، ليقتصر وجودها على الشكل من دون أوزان للكتلة الشعبية في الجسم البلدي. وامّا ستعلن انسحابها من الانتخابات البلدية، احتجاجاً على مصادرة الاحزاب للمجلس البلدي للمدينة.