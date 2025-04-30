الرئيس عون من الامارات: الماضي اصبح وراءنا والدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها وكل مكوناتها تتعاون من اجل مستقبل لبنان

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين. واعتبر الرئيس عون ان الماضي اصبح وراءنا، والدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها وكل مكوناتها تتعاون من اجل مستقبل لبنان، معربا عن التطلع "الى رؤية اخوتنا الاماراتيين في ربوع لبنان من جديد"، وذلك خلال لقاء القمة اللبنانية -الاماراتية والمحادثات الموسعة التي عقدت بعد ظهر اليوم في قصر الشاطىء في ابو ظبي في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية تلبية لدعوة رئيس دولة الامارات الذي كان في استقبال الرئيس عون لدى وصوله الى القصر قبل ان يتوجها معا الى المنصة حيث تم عزف النشيدين اللبناني والاماراتي. بعد ذلك، توجه الرئيس عون والشيخ محمد امام ثلة من الحرس الى مدخل القصر حيث صافح رئيس الجمهورية الوفد الاماراتي فيما تم تقديم الوفد اللبناني الى رئيس دولة الامارات.

وشكر الرئيس عون دولة الامارات على استضافة 190 الف لبناني يعيشون على أراضيها ويلقون المعاملة الطيبة ويشاركون في نهضتها، كما شكر الشيخ محمد بن زايد على تجاوبه في اعادة افتتاح السفارة الإماراتية في لبنان، خلال اتصال التهنئة الذي تلقاه منه بعد انتخابه رئيساً للجمهورية. وقال الرئيس عون :"ان لبنان يمر بظروف صعبة، ولكن الدولة بدأت تستعيد اليوم حضورها وقدرتها وسيادتها والوضع يتغيّر، وكل مكونات الدولة تتعاون من اجل مستقبل لبنان."

وأضاف: "الماضي اصبح وراءنا ونتذكره فقط لاخذ العبر منه"، وشدد على ان المنطقة العربية هي جسم واحد، تتأثر كلها اذا ما مرض عضو فيها. وأشاد بدور مؤسس دولة الامارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب الرؤية البعيدة والثاقبة التي أوصلت الامارات الى ما وصلت اليه اليوم، أي الى مصاف الدول المتطورة.

وتابع الرئيس عون: نحن عازمون على المضي في نهضة لبنان وتقدمه، ونتطلع الى رؤية اخوتنا الاماراتيين في ربوع لبنان من جديد.

وبعدها، تم التطرق الى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

ثم استكملت المباحثات في لقاء ثنائي عقد بين رئيس دولة الامارات والرئيس عون استمر حوالي نصف ساعة قبل ان يغادر الرئيس عون الى مقر اقامته.

ثم انتقل الوفدان الى قاعة الاجتماعات حيث عقد لقاء موسع حضره عن الجانب الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة فهد الكعبي القائم بأعمال سفارة الامارات في بيروت.

فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، سفير لبنان في دولة الامارات فؤاد شهاب دندن، مدير المراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، والمستشارون العميد اندريه رحال وجان عزيز والدكتورة روعة حاراتي، ومدير مكتب الاعلام رفيق شلالا.