محمد بن زايد خلال لقائه الرئيس عون: إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في بيروت تجسد التزام الإمارات بدعم لبنان والتطلع نحو مرحلة جديدة من العلاقات

اكد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان على موقف دولة الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه.

وخلال لقاء القمة اللبنانية -الاماراتية والمحادثات الموسعة التي عقدت بعد ظهر اليوم في قصر الشاطىء في ابو ظبي في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون تلبية لدعوة رئيس دولة الامارات الذي كان في استقبال الرئيس عون لدى وصوله الى القصر قبل ان يتوجها معا الى المنصة حيث تم عزف النشيدين اللبناني والاماراتي، لفت محمد بن زايد الى "انها فرحة كبيرة ان نراكم هنا، ونرى لبنان في ظل قيادته الوطنية وقد استعاد حياته الطبيعية ووحدته وتضامن جميع أبنائه." وأشاد الشيخ محمد بن زايد باللبنانيين الموجودين في الامارات، منوهاً بالجهدود التي بذلوها ويبذلونها لنهضتها. وقال: "لا ننسى المساهمة اللبنانية في بناء دولتنا منذ زمن". كما نوّه بإمكانات اللبنانيين وكفاءاتهم وقدراتهم في مختلف المجالات.

واستعاد رئيس دولة الامارات ذكرياته في لبنان، منذ اول زيارة له في العام 1966، قائلاً انها لا تزال في ذاكرته، مشيداً بالترحيب الذي لقيه في لبنان. وتوجه الى الرئيس عون قائلاً: "اهلا بك بين اهلك". وعرض الظروف التي مرّت بها دولة الامارات عبر التاريخ، مؤكداً استمرار النهضة القوية في اتجاه الانماء والتطور، وهو المسار الذي انتهجته الدولة الاماراتية منذ تأسيسها وحتى اليوم.

وتمنى محمد بن زايد للرئيس عون التوفيق في قيادة لبنان الشقيق إلى كل ما يحقق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه، وأن يعود لبنان إلى موقعه المهم في محيطه العربي والإقليمي والعالمي. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين ضرورة العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها".

وأكد محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن العلاقات بين دولة الإمارات ولبنان تاريخية وتجمع الشعبين الإماراتي واللبناني روابط المحبة والتقدير والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في بيروت تجسد التزام الإمارات بدعم لبنان والتطلع نحو مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين. وشدد على موقف دولة الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار في البلاد إضافة إلى دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه.