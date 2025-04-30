الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع اليونان وقبرص وكرواتيا وإيطاليا وبلغاريا لمساعدتها بإخماد الحرائق

ذكر بيان مشترك صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي، ووزارة الخارجية، أنه "في أعقاب الحاجة التشغيلية العاجلة التي حددها مفوض الإطفاء والإنقاذ، أصدر رئيس الحكومة نتنياهو تعليماته لمجلس الأمن القومي بقيادة جهود المساعدة الدولية، بطائرات مكافحة الحرائق، بالتعاون مع وزارة الأمن القومي ووزارة الخارجية".

وذكر البيان إن "وزارة الخارجية تواصلت مع الدول في الدائرة المباشرة؛ بما في ذلك اليونان وقبرص وكرواتيا وإيطاليا وبلغاريا". وأضافت أن "وزارة الأمن القومي، تقوم ووزارة الخارجية وإدارة الإطفاء بالتنسيق، لاستقبال المساعدات، وفقًا لتقييم الوضع المحدث. وتعمل كافة الجهات المعنية على ضمان وصول المساعدات الدولية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان أنه "يُتوقّع أن تبدأ عمليات المساعدات الدولية، اعتبارا من يوم غد في ضوء القيود التي تواجهها طائرات مكافحة الحرائق في الرحلات الليلية".

وفي الوقت نفسه، "سيتم تفعيل القوات الجوية المحلية تدريجيا وفقا للقدرات والاعتبارات العملياتية والتوافر. في هذه المرحلة، تعمل تابعة للشرطة الإسرائيلية في المنطقة، مع استعداد سلاح الجوّ، لتقديم المساعدة العملياتية الفورية".