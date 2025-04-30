مشيخة العقل الدرزية في لبنان تحرم قطع الطرقات والتعدي على الاخوة السوريين

اشارت مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في بيان، الى انه بعد التواصل مع المشايخ الأجلّاء في المناطق، والتشاور معهم والوقوف على توجيهاتهم، تؤكد مشيخة العقل على تحريم قطع الطرقات او خروج ابنائنا واخواننا إلى اي شارع بغية الإحتجاج او التظاهر، مهما كانت الدوافع والأسباب، ورفضهم التعرّض للأخوة السوريين الأبرياء المتواجدين في مناطقنا.
ودعت مشيخة العقل الجميع للإبتعاد عن تداول الأخبار التحريضية، واستبدالها بتوجيه النصح إلى الشباب المعروفي، بالعودة إلى رأي المشايخ الأفاضل قبل اتخاذ أي خطوة، من شأنها التسبب بتداعيات سلبية في مجتمعنا، مقدّرين اندفاع إخواننا وغيرتهم المعروفية، وآملين أن يبقى كل ذلك ضمن الإطار الديني والإنساني.
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