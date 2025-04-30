رئيس الوزراء الباكستاني يتهم الهند بممارسة استفزازات والسعي الى التصعيد

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهند بممارسة استفزازات والسعي الى التصعيد، وذلك خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين إثر هجوم في كشمير.

وندد شريف خلال المكالمة، بحسب بيان صادر عن باكستان، "بالموقف الاستفزازي والساعي الى التصعيد من جانب الهند". وكانت الخارجية الاميركية أعلنت أن روبيو سيتصل بنظيريه الهندي والباكستاني لحضهما "على عدم مفاقمة الوضع".