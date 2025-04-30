شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "قوى النواب": إنجازات الدولة المصرية ثمرة عطاء العمال وتضحياتهم والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يعد مناسبة غالية تُستحضر فيها جهود وتضحيات العمال المصريين الذين قدّموا الكثير لبناء الوطن ورفعته.

وأكد "عاشور" أن العامل المصري كان وما زال رمزًا للانتماء والعمل الجاد، ومنارة للإرادة والإخلاص، مضيفا أن ما تحقق من إنجازات تنموية على أرض الواقع يعد ثمرة هذا العطاء، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة العامل وأسرته.

وأشار النائب إلى أن هناك أيضًا توجيهًا لتحسين نظام الحماية الاجتماعية، حيث تم توسيع مظلة التأمينات لتشمل فئات واسعة من العمالة غير المنتظمة، الذين حرموا لسنوات طويلة من الأمان الوظيفي، كما تم تعديل قوانين العمل والتأمينات والمعاشات لضمان مزيد من العدالة والحفاظ على كرامة العامل وحقوقه في بيئة عمل لائقة.

وأضاف "عاشور" أنه تم تدشين مبادرات تدريب وتأهيل المهارات بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات الدولة لمواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية.

وأكد النائب أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا صمود العمال وإيمانهم بأن مصر تستحق المزيد، مشيرًا إلى أن العطاء للوطن لا يُقاس بالسنين بل بالإخلاص.

وقال: "لقد خطونا، بفضل جهود عمالنا وبقيادة حكيمة، خطوات واسعة نحو بناء دولة حديثة وقوية، وكان العامل المصري دائمًا في مقدمة الصفوف، مشاركًا بإخلاص في مشروعات التنمية والإنتاج، مساهمًا في استقرار المصانع، ونهضة الزراعة، وتطوير الخدمات، حتى أصبحت سواعدهم عنوانًا للفخر القومي."