شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثالث.. حياة كريمة تطلق معسكرات شبابية لبناء قادة المستقبل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق الأربعاء، 30 أبريل 2025 08:25 م

أطلقت مؤسسة حياة كريمة معسكرات شبابية لبناء قدرات قادة المستقبل، بالشراكة مع مكتبة الإسكندرية ووزارة الشباب، وذلك للعام الثالث.

وأكدت المؤسسة أنها بدأت بمعسكر “STARS” والذي أطلق في بورسعيد لتنمية ريادة الأعمال والإبداع والقيادة بهدف تمكين شباب مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



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