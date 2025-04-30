شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: مصر حرصت على إصدار تشريعات تعزز حقوق العمال وتضمن بيئة عمل آمنة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حزب الحرية المصري بالتهنئة والتقدير والامتنان إلى عمال مصر الأوفياء، الذين يمثلون الركيزة الأساسية في بناء الوطن وتقدمه، مؤكدا أن عيد العمال ليس مجرد احتفال رمزي، بل هو فرصة لتجديد العهد مع هذه الفئة العظيمة، التي تبذل الجهد والعرق في سبيل رفعة الوطن وازدهارها وأساس بناء المجتمعات.

وثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، وعلى رأسها مجلس النواب، لدعم العمال وتحسين ظروفهم المعيشية والعملية، قائلا: "ولقد شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدد من التشريعات والسياسات التي تعزز من حقوق العمال، وتضمن بيئة عمل آمنة وعادلة، مع التركيز على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير التدريب وفرص التشغيل اللائقة" .

وأشاد مهنى بالحوار المجتمعي البناء الذي تقوده الحكومة بالتعاون مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، والذي يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق توازن حقيقي بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويحقق العدالة الاجتماعية.

وجدد مهنى دعوته إلى استمرار العمل بروح الفريق من أجل مستقبل أفضل، قائم على الإنتاج والعدالة، ويؤكد التزامه الكامل بدعم قضايا العمال والدفاع عن حقوقهم في جميع المحافل، مختتما قائلا: "كل عام وعمال مصر بخير، وعيدكم عيد العطاء والكرامة".