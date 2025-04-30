شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تسلم تأشيرات الحج لبعثتها استعدادا للسفر للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين نظمت احتفالية شرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة الحج هذا العام المتجهة إلى الأراضى المقدسة وذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وحسين الزناتى رئيس لجنة والحج والعمرة وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين.

استضافة اللجنة فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق لشرح مناسك الحج للزملاء وللرد على كافة التساؤلات والاستفسارات والتعرف على تفاصيل الرحلة كاملة ذهاب وإيابا .

وأكد دكتور سالم عبد الجليل أنه سيرسل برنامج عن مناسك الحج خاص لجروب الواتس اب لبعثة الحج.

وأعرب خالد البلشي نقيب الصحافيين عن سعادته ببعثة الحج هذا العام حيث شهدت تسهيلات كبيرة للحجاج ، واضاف أن هذا العام شهد 80 رحلة عمرة مشمولة بالدعم ، بخلاف بعثة الحج .

كما كشف حسين الزناتى عن الدور الذى قامت به النقابة متمثلة في لجنة الحج والعمرة من تسهيلات وتيسيرات لخدمة الزملاء أصحاب البعثة المسافرة للحج، وتم تثبيت سعر الحج هذا العام مثل العام الماضي بالضبط 183 ألف جنيه بالإضافة لسعر التأشيرة 45 ألف جنيه.

وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة أنه يأمل في رحلة حج موفقة ومقبولة ، وسيتم متابعة البعثة طول فترة الحج لحل أى مشكلات قد تحدث، وأكد في العام الماضى لم نشهد شكوة واحدة .

وكشفت لجنة الحج بالنقابة عن إجراءات السفر تفصيليا كالآتى:

السفر يوم الثلاثاء ٢٧ مايو الساعة ١ صباحا, صالة ٣ الخطوط الجوية السعودية رقم الرحلة ٣٠٨ التجمع في الصالة السفر مباشرة الحقائب ٢ الوزن ٢٧ كيلو بالإضافة إلى شنطة اليد، الوصول لجده وبعدها التوجه لمكة، البرنامج اسمه اقتصادى تحسين .



