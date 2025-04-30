شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الدفاع والأمن القومى: الاصطفاف الآن خلف القادة السياسية واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن العالم يموج الآن بأحداث وخطوب كبيرة، وتتشكل تحالفات وجبهات عديدة، وهناك مخططات يتم تنفيذها لابتلاع دولا بأكملها وسرقة أراض من دول ثانية ، وكذلك الاستيلاء على مقدرات وموارد دولا أخرى، فقد أصبحت لغة القوة هى السائدة فى الوقت الحالى، دون الرجوع إلى المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأضاف عضو مجلس النواب ، فى ظروف كهذه يجب على كل دولة أن تتيقظ وتحرص على أن تكون منتبهة لما يحاك ضدها، وما يخطط للتأثير على كيانها، ومصر فى مقدمة الدول التى كانت دائما تعانى من أطماع الخارج، خاصة أنها كانت دائما وأبدا تضطلع بأزمات الأشقاء والأصدقاء، وتقدم يد العون لهم باستمرار، وكان مسلكها هذا لا تستسيغه أو تفضله الدول الاستعمارية وذات الأطماع التوسعية، وعندما تولى الرئيس السيسى مقاليد القيادة كان مدركا لكل الأخطار التى تحيط بمصر، خاصة أننا نتواجد ضمن إقليم ملتهب يعانى من الأزمات والمشاكل المتتالية، ويكابد ضد مطامع الدول الاستعمارية، وبالتالى حرص الرئيس السيسى دائما على أن يصارح الشعب بما تواجهه مصر، وكانت نظرته ثاقبة وتنبؤاته صحيحة عندما حذر مرارا وتكرارا من ضرورة اليقظة والتمسك بثوابتنا الوطنية، وتعاضدنا كأبناء وطن ضد ما يحاك ضد بلادنا، من جانب قوى الشر، والطامعون والحاقدون.

وتابع النائب أحمد إسماعيل، إن الاصطفاف خلف القيادة السياسية فى هذا الوقت هو الواجب الوطنى الأسمى، واللحمة والتكاتف خلف الرئيس السيسى هو القرار الأصوب، حتى يستطيع قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان، فى وقت ينهش الطامعون أجساد الدول دون وازع من عرف أو ضمير أو قانون دولى.