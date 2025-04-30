برلمانى: عيد العمال مناسبة لتجديد العهد على مواصلة الجهد والعمل من أجل رفعة مصر

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وجّه النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، خالص التهاني والتحية لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة الوطن ودفع مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

وقال إدريس، إن هذه المناسبة تمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به العمال في بناء مستقبل مصر، مؤكدًا أن "العامل المصري سيظل دائمًا رمزًا للعطاء والانتماء، وقاطرة رئيسية نحو التقدم والازدهار".

وأعرب النائب أحمد إدريس عن تقديره للدعم الذي توليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للطبقة العاملة، سواء من خلال تحسين بيئة العمل، أو من خلال إطلاق المبادرات التي تستهدف تطوير المهارات وتحسين مستوى المعيشة.

وقال إدريس: "إن العامل المصري كان ولا يزال نموذجًا في التفاني والانتماء، فمهما كانت التحديات، نجد العمال في المصانع، وورش الإنتاج، والمزارع، والمشروعات القومية الكبرى، يبذلون جهدهم بإخلاص من أجل مستقبل أفضل لوطننا العزيز".

وأشاد النائب احمد إدريس بما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطوات حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال، سواء من خلال تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، أو زيادة الأجور، أو إطلاق برامج التدريب والتأهيل التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث، كما دعا إلى ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز برامج التدريب الفني والمهني، بما يسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال النائب أحمد إدريس: "عيد العمال هو مناسبة لتجديد العهد على مواصلة الجهد والعمل، من أجل رفعة مصر وازدهارها، وأن العامل المصري هو الركيزة الأساسية لأي تقدم أو إنجاز حقيقي".