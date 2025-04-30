شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" مهنئا بعيد العمال: تحية لصمود العمال ودورهم فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يجسد أسمى معاني الكفاح والعمل والإخلاص في بناء وطن قوي ومستقر.

وأكد الحزب، في بيان صادر عنه، أن هذه المناسبة تمثل وقفة تقدير لدور العمال المصريين، الذين سطّروا عبر العقود نماذج مشرّفة من البذل والتفاني في مختلف ميادين الإنتاج، وأسهموا بجهودهم المخلصة في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، بقيادة واعية ورؤية طموحة.

وثمّن الحزب صمود العمال المصريين وتضحياتهم اليومية في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدًا بدورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار التي تنتهجها الدولة المصرية.

كما أعرب الحزب عن بالغ تقديره للقيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تبذله من جهود حثيثة للارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج، وتحسين بيئة العمل، وضمان حقوق العمال، في تأكيد على إيمان الدولة بدورهم كشركاء أساسيين في النهضة الوطنية.

وجدد حزب المصريين الأحرار تأكيده على إيمانه الراسخ بقيمة العمل كركيزة لبناء الأمم، داعيًا إلى توفير مناخ محفّز للإبداع والإنتاجية، يحقق تطلعات العمال ويعزز مكانة مصر على خريطة التنمية العالمية.

وفي ختام بيانه، وجّه الحزب تحية تقدير لكل يد مصرية تبني وتعمر، داعيًا جموع العمال إلى مواصلة العطاء بإخلاص وتفانٍ، لتظل راية الوطن عالية بسواعد أبنائه المخلصين.