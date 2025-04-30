شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: الدولة تضع العمال في قلب أولوياتها وتواصل تحسين أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، أن الدولة تضع عمال مصر نصب أعينها، إيمانًا منها بأنهم الساعد الذي يبني ويعمر، وكونهم نموذج يُحتذى به يتعلم منه الجميع.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن الدولة تعمل جاهدة وبصورة مستمرة على تحسين بيئة العمل، لتيسير مهمة العمال، مع الحرص على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال تشريعات تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة وحقوق المرأة العاملة.

وأضاف عناني، أن الدولة تسعى أيضًا لتحسين الأحوال المعيشية للعمال، من خلال زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور تماشيًا مع معدلات التضخم، إلى جانب توفير خدمات صحية عبر منظومة التأمين الصحي، فضلًا عن الاهتمام بمشروعات قومية كبرى تصب في مصلحة العمال، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

وأشار إلى أن الدولة حرصت كذلك على رفع حد الإعانة من صندوق الطوارئ أكثر من مرة لمواكبة ارتفاع الأسعار، مشددا على أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية العمال في دفع عجلة التقدم نحو الجمهورية الجديدة، وهو ما يتجلى في التشريعات والقرارات التنفيذية التي تواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.