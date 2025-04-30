شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الرحيم رسائل sms ستصل لاعضاء الجمعية العمومية برقم اللجنة والدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين فى المؤتمر الصحفي للاعلان عن الإجراءات المتبعة خلال العملية الانتخابية ،أنه ستصل رسائل sms إلى كل أعضاء الجمعية العمومية برقم اللجنة والدور. وسيحصل كل صحفى يسجل اسمه كارت برقم اللجنة والدور.

وأشار جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إلى أن المقترحات التي ستقبل ويؤخذ عليها توصيات هي ما تتفق مع قانون النقابة، لافتًا إلى عدم قانونية المقترح الذي يطالب بتعيين أربعة أعضاء في المجلس.

وأوضح أن اللجنة المشرفة على الانتخابات استقرت على تخصيص 5 لجان في الدوري الأرضي و6 لجان بالدور الأول و4 لجان بالدور الثاني و5 لجان بالدور الخامس.

وشدد عبد الرحيم على أن لجان التصويت لن تغلق إلا بعد تصويت كل الأعضاء ،كما نوه إلى انه تم توفي عربة إطفاء وعربة إسعاف بالإضافة إلى 6 أطباء للتقديم الإسعافات الأولوية