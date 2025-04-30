شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين: ميزانية النقابة رفعت على الموقع والان مع تفاصيل الخبر

أكد جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين أن المشاحنات التي تعكر صفو العملية الانتخابية محصورة بين أفراد قليلين على مواقع التواصل الاجتماعى، مشددا على أن أغلب أعضاء الجمعية العمومية لا يقبلون هذا.

جاء ذلك خلال الأجتماع التنظيمى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين لاستعراض الإجراءات النهائية للعملية الانتخابية وتوزيع اللجان بمقر النقابة.

وأوضح ألسكرتير العام لنقابة الصحافيين أنه ستصل رسائل sms إلى كل أعضاء الجمعية العمومية برقم اللجنة والدور، لافتًا إلى أن الأعضاء سيحصلون على كارت يحوي اللجنة والدور فور توقيعهم في كشوف الجمعية العمومية.

ولفت عبد الرحيم إلى ثقته في اكتمال الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبلة، موضحًا أنهم سيحاولون أقصى جهدهم حتى تنعقد الاجتماعات يوم 2 مايو.

وأشار إلى وجود مخيمات ممتدة من نقابة المحامين وحتى نادي القضاة، لافتًا إلى احتوائها مكيفات صحراوية وشاشات عرض لمتابعة أعمال الانتخابات.

وأكد أن ميزانية النقابة رفعت على الموقع الإلكترونى، وأرسلت إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية مشددا على رفض لتعطيل أعمال الجمعية العمومية.