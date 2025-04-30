شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تناقش طلب إنشاء مدرستين لـ"استزراع السمك" و"الصرف الصحى" بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم بشأن إنشاء مدارس في محافظة الشرقية.

وأشار النائب ثروت سويلم إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، لم تقم حتى الآن بتحديد مدرستي الثانوية الزراعية السمكية بمشروع العباسة، وهو أكبر مشروع استزراع للثروة السمكية، وكذلك عدم تحديد مدرسة الثانوية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بالعباسة والعمل كفترة مسائية بالمدرستين.

وطالب الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، من ممثل وزارة التربية والتعليم بالاجتماع اخطار الوزير بذلك وعدم تفاعل المديرية مع توصيات اللجنة في شأن ذلك، خاصة وأن اللجنة كانت قد وافقت على الطلبين نظرا لأهميتهما وحتى يتاح بدء العام الدراسي القادم بها، موضحاً أن اللجنة كانت قد وافقت عليهما في اجتماع سابق لها.

من جانبه، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن تحديد المدرستين أمر ضروري لاختيار المدرستين المقترحتين سواء بالاستزراع السمكي أو المياه والصرف الصحي، لافتاً أن مثل تلك المدارس تساهم في توفير فرص عمل للخريجين، وأيضاً خلال الدراسة.