الرئيس عون: القرار اتُّخذ لحصر السلاح ولا صحة لمنع حزب الله دخول الجيش إلى الضاحية

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مقابة مع "سكاي نيوز عربية" أن الدولة تُشكّل جسمًا واحدًا يتكوّن من رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، مشددًا على أن الاختلافات مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ليست شخصية بل تصبّ في مصلحة الوطن.

وأشار إلى أن الشعب اللبناني تعب من الحروب، ولا يريد سماع لغة التصعيد، مؤكدًا التمسك بالخيار الدبلوماسي لحل النزاعات، واعتماد لغة التفاهم كبديل عن لغة الحرب لمعالجة كافة المشكلات.

وأوضح أن هناك توافقًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن سلاح حزب الله، مضيفًا أن القرار قد اتُّخذ بحصر السلاح، ولم يتبقّ سوى العمل على تطبيقه على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الإصلاحات تُعدّ مطلبًا لبنانيًّا داخليًّا قبل أن تكون مطلبًا خارجيًّا، معلنًا امتلاك الحكومة خططًا عملية لمكافحة الفساد من خلال اعتماد الحكومة الإلكترونية.

وتوقع عون التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، كاشفًا أن السبب في عدم انتشار الجيش اللبناني على الحدود يعود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس.

ونفى ما تردد عن رفض حزب الله دخول الجيش اللبناني لتفتيش أحد المواقع في الضاحية الجنوبية، مؤكدًا أن تلك المعلومة غير صحيحة.

وأضاف أن الحكومة توقفت عن التعيينات وفق المحاصصة، وبدأت باعتماد معايير الكفاءة، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية ستطرح قريبًا مشروع استقلالية القضاء.

وكشف أن البنك الدولي قدّر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 14 مليار دولار، معتبرًا أن تسليم السلاح الثقيل والمتوسط هو الأولوية، أما الأسلحة الخفيفة فهي جزء من ثقافة المجتمع اللبناني.

وأكد أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته من دون اعتراض أو مشكلات، مشددًا على ضرورة تعزيز قدراته، معتبرًا أن السلاح الأهم هو وحدة الموقف خلف المؤسسة العسكرية، معتبرا ان "اختلافاتنا مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ليست شخصية بل هي للصالح العام".

وختم بالإشارة إلى عمق العلاقة بين لبنان والإمارات، واصفًا إياها بالمتجذرة والقديمة.