كنعان طالب الحكومة باستعجال ارسال قانون الانتظام المالي: سنبدأ بمواد قانون اصلاح المصارف بعد حضور سعيد

اشار رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال عن قانون إصلاح المصارف، الى اننا "انتظرناه منذ فترة طويلة ووصل منذ أيام وباشرت بعد عودتي من واشنطن بالبحث بمواده بحضور كل المعنيين باستثناء حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الموجود خارج لبنان وسيحضر شخصياً في الجلسة المقبلة".

وطالب "الحكومة باستعجال ارسال قانون الانتظام المالي المتعلق بتحديد المسؤوليات وكيفية استعادة الودائع"، لافتا الى ان "الثقة بالقطاع المصرفي تستعاد بثقة المودعين بأن أموالهم لن تضيع كل 20 سنة وأن تكون الممارسة وفق اصلاحات واضحة تضع رقابة فعلية على عمل المصارف وفق قانون اصلاح المصارف المحال الينا".

واوضح اننا "سنبدأ بمواد قانون اصلاح المصارف بعد حضور حاكم مصرف لبنان الجلسة المقبلة لعرض ملاحظاته على الصيغة المحالة من الحكومة".

واضاف، "أطمئن الجميع بأن الجو العام في مجلس النواب يدل على اهتمام بوضع مسألة الودائع كأولوية والحكومة ولجنة الرقابة على المصارف اكدت انها ليست مع حجز الودائع "الى ما شاء الله".