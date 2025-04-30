بري: التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقاته إنما يصيب مسيرة تعافي الدولة إستقراراً وإصلاحاً وسيادة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الجنرال جاسبر جيفيرز ورئيس اللجنة المقيم الجنرال مايكل ليني حيث تناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات الميدانية في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها وخرقها لبنود القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار.

واشار بري إلى "التمادي الإسرائيلي في الإعتداءات والخروقات بشكل يومي في حين أن لبنان إلتزم بكافة ما هو مطلوب منه، فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف إطلاق النار ولم ينجز الإنسحاب المطلوب منه من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب".

وأكد أن "التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقاته إنما يصيب مسيرة تعافي الدولة إستقراراً وإصلاحاً وسيادة"، مطالباً "الولايات المتحدة الاميركية العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ الإتفاق فوراً والرامي إلى تطبيق القرار 1701".

بدوره ذكر الجنرال ليني أن "اللجنة ستبدأ إجتماعات دورية دائمة لمتابعة الوضع".