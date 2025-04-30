جنبلاط أجرى اتصالات لوقف إطلاق النار في صحنايا: الاقتتال الداخلي لا يفيد إلّا العدو الإسرائيلي

أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اتصالات مكثّفة شملت الإدارة السورية الجديدة، تركيا، السعودية، قطر والأردن، وطلب من المعنيين فيها السعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا لـ"وقف حمام الدم"، وفق بيان من الحزب.

وطلب جنبلاط أن "تتم معالجة الأمور انطلاقًا من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوّناتها"، وتمّ بنتيجة الاتصالات الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نصف ساعة.

وطلب جنبلاط أيضًا الحفاظ على "وقف إطلاق النار حيث من المتوقع أن يصل وفد من جبل العرب يضمّ شيخي العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع، وقائد حركة "رجال الكرامة" الشيخ يحيى الحجار، والأمير حسن الأطرش، إضافة إلى وفد من المشايخ والفعاليات لوضع الصيغة النهائية التي تضمن عدم العودة إلى الاقتتال الداخلي الذي لا يفيد إلّا العدو الإسرائيلي".