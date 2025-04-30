محافظ النبطية للنشرة: إقبال كثيف على الترشح للإنتخابات البلدية والإختيارية والجهوزية تامة

إنطلقت عملية استقبال طلبات الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في سراي النبطية، للمرشحين في 40 بلدة سيتنافسون على 652 مقعداً بلدياً، فيما سيتم التنافس على 122 مقعد مختار و123 عضو اختياري في 45 حي وبلدة.

وأشرفت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك على الترتيبات التي تم اعدادها في السراي، حيث تولى موظفون استقبال طلبات الترشيحات، وقد شكى البعض من عقبات في دفع ايصالات المالية نتيجة الأعطال التي طرأت على برنامج وزارة المالية عدة مرات، اضافة إلى بطء الانترنت .

في هذا السياق، أشارت الترك، في حديث لـ"النشرة"، إلى اقبال كثيف، منذ الساعة الثامنة صباحاً، للترشح على مقاعد مختار أولاً ثم المقاعد البلدية، لافتاً إلى أن "الاجواء طبيعية جداً ونلاحظ أن هذه الاندفاعة لدى المرشحين عن رسالة صمود لأهلنا، الذين يرغبون بتولي هذه المواقع الخدماتية لمصلحة بلداتهم وأهلهم".

وأكد الترك أن "الجهوزية تامة في الأقضية الأربعة: النبطية، مرجعيون، بنت جبيل وحاصبيا، وأن القائمقامين على تنسيق وجهوزية معنا لمتابعة أمور تقديم الترشيحات وتذليل العقبات الادارية"، لافتة إلى أن "حصول بعض المشاكل التقنية بالنسبة للانترنت وتتم معالجتها، كما جرى تكليف كاتب عدل في حاصبيا بمساعي ومتابعة بين وزيري الداخلية والعدل".

وكانت الترك قد ترأست اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي، حيث وضعت المجلس في أجواء التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية، التي ستجري بتاريخ 24/5/2024، وببعض مقررات مجلس الأمن المركزي ذات الصلة بالمجتمعين، ومن ثم تم طرح المواضيع ذات الصلة بالتحضيرات للعملية الانتخابية.

وتم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات على مستوى محافظة النبطية، ينحصر عملها بالانتخابات البلدية والاختيارية والسهر على سلامتها، وتفعيل التنسيق بين إدارة المحافظة والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بكل ما قد يؤثر على سلامة الانتخابات البلدية والاختيارية.

كما تم التأكيد على تأمين سلامة ونزاهة عملية الترشح وحياد وشفافية العاملين في متابعة العملية الانتخابية، في كافة الإدارات التابعة للمحافظة، تحت طائلة المساءلة القانونية، والتركيز على تأمين مواكبة أمنية، من قبل قوى الأمن الداخلي وبالتنسيق مع الجيش اللبناني، لرؤساء الاقلام والكتبة، وبخاصة في المناطق الحدودية وفي المراكز التي تم التوافق على نقلها إلى خارج القضاء.

وتم التشديد على الحفاظ على سلامة مراكز الاقتراع ومحيطها، وتكثيف عديد عناصر الأجهزة الأمنية في كل المراكز التي تستقبل أكثر من بلدة، وسيتم إصدار تعميم للبلديات والاتحادات البلدية للتنسيق مع قوى الأمن الداخلي.