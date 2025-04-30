"النشرة": هل الهدف من تحالف الان عون وزياد دكاش والقوات بحي الكنيسة كسر الرئيس ميشال عون في مسقط رأسه؟

أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أنه "تتنافس في بلدية حارة حريك لائحتان: الأولى مكتملة وتضم 18 مرشحًا (10 مسلمين و8 مسيحيين، ويكون رئيس البلدية مسيحيًا ونائب الرئيس شيعيًا، وهو عرف معتمد منذ سنوات)، وهي مدعومة من "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" والعائلات. أما اللائحة الثانية، فهي غير مكتملة وتضم 7 مرشحين، وهي مدعومة من زياد دكاش والنائب آلان عون".

ولفتت المصادر إلى أن المعركة الكبرى هي على المخاتير في الحارة، إذ شرحت أن "هناك ثلاثة أحياء، الأول هو حي أرانوح، والأغلبية الساحقة فيه من الطائفة الشيعية، تتنافس فيه على المخاتير لائحتان: الأولى تضم خمسة مرشحين للمخترة ومدعومة من "حزب الله" و"أمل" والعائلات، وتنافسها لائحة أخرى مؤلفة من ثلاثة مرشحين مدعومين من عائلات في الحي".

وأضافت: "أما الحيّان الآخران فهما حي الرويس وحي الكنيسة، وتشكّل الطائفة المسيحية الأغلبية الساحقة فيهما". وأضافت: "في حي الرويس، هناك مقعدان يتنافس عليهما أربعة مخاتير في لوائح مكتملة: اللائحة الأولى مدعومة من "التيار الوطني الحر" وعائلة أبي نادر وعدد من أفراد عائلة دكاش، واللائحة الثانية مدعومة من المختار نصر نصر المعروف تاريخيًا بثقله الانتخابي، ويدعم حاليًا مرشح النائب آلان عون".

وأشارت المصادر إلى أنه "في حي الكنيسة، تتنافس لائحتان مكتملتان من ثلاثة مخاتير: الأولى مدعومة من "التيار الوطني الحر" والعائلات، مقابل لائحة أخرى مؤلفة من مرشح للنائب آلان عون ومرشح لزياد دكاش، وترك المقعد الثالث فارغًا لتبادل الأصوات مع مرشح "القوات". وتتساءل المصادر: "هل الهدف من تحالف 'الأضداد' في الكنيسة هو كسر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في مسقط رأسه في حارة حريك؟".