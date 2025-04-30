وزير الخارجية السوري: رسالة الشرع لأميركا لم تتطرق إلى التطبيع مع إسرائيل وهي لم تطلب منا الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

أكد ​وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في حديث لقناة العربية أن "الولايات المتحدة لم تطلب من سوريا الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، مؤكدًا أن رسالة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن لم تتطرق إلى مسألة التطبيع مع إسرائيل.​

وأضاف الشيباني أن المحادثات مع الولايات المتحدة كانت مباشرة وعلى أعلى المستويات، وتركزت على المصالح المشتركة بين البلدين. وأشار إلى أن سوريا منفتحة على تطوير علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن سوريا الجديدة لن تشكل تهديدًا لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، وأن الممارسات الإسرائيلية في سوريا مرفوضة.​