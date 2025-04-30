الخارجية الإسرائيلية: مسلح حاول اقتحام سفارتنا في لندن لتنفيذ هجوم وتم اعتقاله دون أضرار

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قولها إنّ "مسلحًا حاول اقتحام سفارتنا في لندن لتنفيذ هجوم وتم اعتقاله دون أضرار"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "يسرائيل هيوم".
ومطلع شهر نيسان الحالي، أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تقييماً عاماً لـ"التهديدات" التي تستهدف الإسرائيليين في الخارج، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضح المجلس حينها أن "هذا التقييم يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المسافرين الإسرائيليين بشأن التهديدات التي قد يواجهونها في مختلف الوجهات حول العالم".
وكشف إحباط "عدد لا يحصى من المؤامرات، بما في ذلك محاولات استهداف سفارتي إسرائيل في السويد وبلجيكا، بالإضافة إلى هجمات إلكترونية أو عبر الإنترنت".
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